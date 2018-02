Zfetovaná matka z Jablonného vyhrožovala, že vyhodí své dvě děti z balkonu

Podivně se chovající ženu (27) nahlásili před půlnocí na policii sousedé. Stála na balkoně v druhém patře paneláku a křičela, že hoří. Na balkoně s ní byly i její dvě děti (7m a 2r). "V době příjezdu tříčlenné policejní hlídky tato mladá žena stála na balkóně a v náručí držela dítě. Druhé dítě sedělo na podlaze balkónu. Hlídka začala s ženou na balkóně komunikovat a ptala se, co se děje a jak jí mají pomoci. Žena ovšem působila velmi zmateně, neustále dokola opakovala, že jsou to falešní policisté, požadovala vidět svoji rodinu a vyhrožovala, že pokud se k ní někdo přiblíží nebo svoji rodinu neuvidí, tak obě děti vyhodí z balkónu," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Na místo vyrazil i policejní vyjednavač a dva policisté, kteří už byli na místě, se ženou dál vyjednávali a pokoušeli se dostat blíž, aby mohli zajistit případnou záchranu. Přivolaní hasiči pod balkonem rozvinuli záchrannou plachtu.

"Krátce před půlnocí se na místo události dostavila matka, bratr i přítel mladé ženy," popsala mluvčí. Ženu se podařilo přemluvit, aby je vpustila do bytu a i s dětmi šla za nimi. "Společně s nimi do bytu vešli i záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kteří si ženu poté, co předala své děti matce a bratrovi, vzali do péče. Dechová zkouška na alkohol byla u ženy negativní. Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl ovšem pozitivní na metamfetamin/amfetamin. Žena byla následně převezena za doprovodu policejního vyjednavače na záchytnou stanici do Liberce. Žádný požár v bytě ženy ohledáním místa zjištěn nebyl."

"Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří i nadále celý případ šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu," dodala Sochorová.