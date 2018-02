"Zneužívaná" holčička navštěvuje každý den Čecha vězněného v Kambodži: Vozí mu kokosy a melouny

Čtrnáctiletá Nicol byla podle obžaloby obětí Čecha Václava P. Ten ji měl sexuálně zneužívat, což potvrdila výpovědí sama Nicol i její matka. Podle Wendiho přátel šlo ovšem o vynucené výpovědi. U soudu, který se konal minulý týden, také holčička svá slova popřela.

Wendiho obvinění byla stažena, ale on dál sedí za mřížemi... Nyní za ním každý den chodí i jeho údajná oběť. "Nicol od posledního výslechu u soudu každý druhý den navštěvuje Wendiho ve vězení a to i přesto, že to má 30 km, které nemá sama jak překonat. Na trase nejezdí žádný autobus a na taxi nemá peníze. A tak ji na motorce do vězení za Wendim vozí dobrotivý soused, který jim občas pomáhá," píše Wendiho kamarád Pavel.

O Nicol a její matku se Wendi postaral, když na tom byly nejhůř - kvůli nemoci AIDS byly odříznuty od společnosti a strádaly v naprosté chudobě. Bez Wendiho pomoci se v ní nyní ocitly znovu. "A jediné, co může Nicol Wendimu přinést na přilepšenou, jsou kokosové ořechy či melouny ze zahrady. Zatím Nicol nikdy nepřijela s prázdnou."

Každý den stráví povolené návštěvy ve vězení, aby mohla být s Wendim. "Celou návštěvu se ho drží přes drátěné pletivo za ruku a nikdy nechce odejít. Ptá se, proč je Wendi zavřený ve vězení? Nicol nechápe, proč je stále ještě zavřený a není jediná," popisuje Pavel.

"Wendi stále sedí ve vězení, nemá žádné další zprávy a nikdo neví, co bude dál. Kambodžská strana ho ve vyšetřovací vazbě může bez problémů držet ještě dalších 14 měsíců. Kambodžskou stranu může donutit k rychlému jednání již jen pouze nátlak české diplomacie, jeho právníků a peněz či v ideálním případě kombinace všech 3 faktorů," vysvětluje. Jenže peníze jsou v současné době velký problém - Vašek a jeho kamarádi do kauzy vrazili už bezmála 400 000 korun!