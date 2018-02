Zpověď hrdiny z hrůzné nehody: 15 minut držel zraněnému řidiči hlavu nad vodou

Stal se hrdinou! Řezbář Daniel Vepřek ze Skrýšova na Benešovsku v sobotu večer zachránil řidiče (75), který spadl s autem do rybníka. Skočil za ním do ledové vody a 15 minut mu držel hlavu nad hladinou. Zachránce Blesku popsal celou situaci.

Jak jste zjistil, že v rybníku je havarované auto?

„Jel jsem po hrázi a viděl jsem stopy, které vedly do vody. Měl jsem pocit, že jsem tam viděl auto, tak jsem zastavil, seběhl jsem po hrázi dolů a viděl jsem ve vodě auto na boku.“

Jak jste zareagoval?

„Hned jsem se šel podívat dovnitř, jestli jsou tam lidi. Když jsem auto otevřel, tak se mi trochu ulevilo, protože jsem tam nikoho neviděl. Pak jsem ale viděl boty a nohy, které vedou pod vodu.“

Co jste udělal?

„Vlezl jsem do vozu a vytáhl jsem tomu člověku hlavu. Nedýchal. Je to nepříjemné, když máte pocit, že držíte mrtvolu, ale stále mi něco říkalo, že ho v té vodě nemůžu nechat. Sáhl jsem mu na tep a cítil takový ten šelest, co mají lidé, kteří téměř nedýchají. Proklepával jsem ho po zádech a po tváři a v tu chvíli tam na hráz přišly nějaké dívky. Jedna mi podržela dveře u auta a druhá volala záchranku.“

Co se dělo po příjezdu záchranářů?

„Dojeli asi po 10 až 15 minutách. Pak museli auto narovnat, protože kdyby tam lezli za mnou, tak bychom se překlopili do vody. Pak jsem až vylezl ven z vody, sedl do auta a jel domů. Tam jsem si dal panáka a vyprávěl příhodu rodině.“

Chtěl jet jinudy

Zachránce Daniel, který je povoláním řezbář a truhlář, přiznal, že chtěl jet domů původně o tři hodiny dříve a jinudy. „Když jsem na tu zasněženou cestu pak vjel a viděl jsem, jak vypadá, tak jsem měl v plánu se na příští křižovatce otočit a jet jinudy,“ popisuje. Podle Dana jel řidič přibližně 15 vteřin před ním. „Zpětně mi došlo, že jsem viděl, jak světla osvítila stromy na hrázi, když auto spadlo do vody. Toho člověka asi na nebi mají rádi,“ dodal.

Co se přesně stalo?

Starší šofér (75) s Opelem Zafira sjel v sobotu krátce před devátou večer ze silnice do Splavského rybníka v Bystřici na Benešovsku. Tam se auto převrátilo na bok a skončilo téměř celé pod vodou. Senior zůstal ve voze zaklíněný. „Pacient leží u nás na ARO. Jeho stav je stále vážný,“ řekla včera Blesku mluvčí nemocnice Motol Hana Frydrychová. Co bylo příčinou nehody, se podle policistů stále vyšetřuje.