Řidič na D7 obrátil auto na střechu: Dětské sedačky vypadly na silnici. Test na alkohol odmítl

Na místo se okamžitě sjely posádky záchranářů a policistů. Podle svědka se řidič z auta dostal bez cizí pomoci. Středočeská policie však uvedla, že na místě muž odmítl dechovou zkoušku, proto byl okamžitě převezen do nemocnice na odběr krve. Výsledky by měly být známy do tří dnů.

Otec Mišky (†20) zuří! Moje dcera je mrtvá a viník je stále na svobodě!

Krevní testy

Svědci se zděsili, když při havárii vypadly z vozu i dvě dětské sedačky. Jejich obavy se však naštěstí nepotvrdily. V autě byl pouze řidič. Že z nehody vyvázl bez závažnějších zranění, bylo obrovské štěstí. Vůz byl až po střechu napěchovaný sportovním náčiním a osobními věcmi.