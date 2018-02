Prosím, nechte ho žít. Otec k popravě odsouzeného syna žadoní, aby byl ušetřen. Nechal zabít svou matku (†51) a bratra (†19)

Nechal zabít svou matku (†51) a bratra (†19). Jenom kvůli penězům. Thomas Bart Whitaker (38) doufal, že po vyvraždění rodiny získá pojistku v hodnotě v přepočtu 20 milionů korun. Jenže se přišlo na to, že právě on stojí za zosnováním vražedného plánu. Stát Texas ho nyní plánuje 22. února za jeho zrůdné činy popravit.

K vraždám došlo již v roce 2003. Whitaker si najal dva střelce, aby zabili jeho matku Triciu (†51), bratra Keitha (†19) a otce Kenta (69). Střelci pak měli zranit i jeho, aby vše vypadalo jako přepadení. Jenže otec, jehož srdce minula vypálená kulka jenom o kousek, přežil a policie zinscenovaný útok prohlédla.

Whitaker byl odsouzen k trestu smrti. Poprava má být provedena smrtící injekcí. Za usvědčeným vrahem však stojí překvapivě někdo, koho se pokusil zabít, a on přesto nyní bojuje za jeho záchranu. Jde o otce Kenta, který apeluje na úřady, aby jeho syna nepopravovaly. I přes všechnu tu hrůzu v sobě Kent nechová k synovi nenávist.

„Nežádám, aby mu bylo prominuto nebo aby byl propuštěn. Chci jenom, abyste ho nechali žít,“ pronesl Kent k texaským úřadům. Ty mají na případné zvrácení rozsudku pouhé tři dny. Do karet zrušení trestu však hraje to, že má být Whitaker popraven jedem pentobarbitalem, s jehož podáváním byly v poslední době problémy. Drsné výročí: Uplynulo 94 let od první popravy v plynové komoře

Srdceryvné video: Muž (†30) odsouzený na smrt se loučí s rodinou, malá dcerka to nechápe