František odpojil těžce raněného bratrance od přístrojů, tvrdí obžaloba. "Jsem nevinný", vzkázal muž

Soud nezačal z procesních důvodů, obžalovaný pozdě převzal obžalobu, a nebyly tak zachovány lhůty pro konání hlavního líčení, řekla pro ČTK mluvčí soudu Marcela Trejbalová.

Vážná autonehoda

Rajz podle obžaloby odpojil svého bratrance od přístrojů na jednotce intenzivní péče Masarykovy nemocnice, kde byl muž hospitalizovaný v té době asi tři týdny. Události předcházela dopravní nehoda u obchodního centra v Trmicích na Ústecku. Dodávka tady najela do skupiny chodců, dva z nich zranila. Nejhůř skončil právě Rajzův bratranec.

Podle obžaloby měl muž závažné zranění páteře, byl prakticky nehybný a nemohl ani mluvit. "Vypnul tlačítko start/stop lineárního dávkovače nonadrenalinu, injektomatu, uzavřel tlačku infuzního setu dávkujícího roztok antibiotik a uzavřel tlačku infuzního setu dávkujícího roztok minerálních látek, které společně s umělou ventilací udržovaly základní životní funkce poškozeného, a ihned příslušný box urychleně opustil," píše v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan.

Stav zraněného muže se začal okamžitě prudce zhoršovat a ztrácel vědomí. Podle žalobce nezemřel jen díky rychlému zásahu zdravotníků.

Nic jsem neudělal!

Rajz, který je stíhaný na svobodě, ČTK řekl, že se ničeho nedopustil. Policii se prý přiznal pod nátlakem. "Byl jsem tam na návštěvě, ale neudělal jsem to. Od mala jsme spolu vyrůstali, já bych to neudělal, je to můj bratranec. Byl jsem tam, když kolaboval, špatně se mu dýchalo, z pusy mu šla pěna," řekl ČTK Rajz.

Jaký je zdravotní stav bratrance v současné době, Rajz neví, podle svých slov má zákaz se k němu přiblížit. Za pokus o vraždu hrozí Rajzovi až 20 let vězení.

Hlavní líčení bylo naplánované do středy, protože si obžalovaný včas nepřevzal předvolání a obžalobu, musí se líčení odročit. Soud by se měl k případu vrátit na začátku května.