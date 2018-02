Strach o zdraví pašeračky Terezy? Lidé na ni kašlou

Poslední lednový den se na internetu objevila petice za přeložení české pašeračky heroinu z pákistánského do českého vězení. Tereza H. nyní čeká na rozsudek v údajně nejbezpečnější pákistánské věznici. Její osud ale moc lidí nezajímá. Za tři týdny se pod petici podepsalo jen 300 lidí.

Petice s názvem „Jsme lidé, ne barbaři“ se na internetu stává terčem posměchu a kritiky. Většina lidí na ni poukazuje jako na zbytečnou a hloupou. Podpisová listina je pod neuvěřitelným terčem kritiky. Převažují negativní názory.

Zabíjí nám děti, podpis si nezaslouží

V internetových diskuzích převládá názor, že Tereza H. věděla moc dobře, do čeho jde. Podle většiny z diskutujících si člověk, který do Evropy, případně Čech, pašuje heroin, nezaslouží žádný soucit. „Vždyť na českém trhu to zabíjí naše děti. Ne každá rodina má štěstí, že se jejich dítě vyhne drogám. A lidem, jako je tato rádoby modelka, přeji, aby si svůj trest náležitě odpykali,“ řekla v jedné z diskuzí Irena H.

Druhá strana mince

Lidé, kteří se rozhodli petici podepsat, do ní zapojují i své vzkazy. Mnozí souhlasí, že je třeba, aby si pašeračka svůj trest odpykala, avšak v České republice. „Protože jsem ve stejném věku a vím, že člověk dokáže udělat chybu i takovou, jakou udělala Terka. Myslím si, že by si trest měla odsedět v rodné zemi a ne v takových podmínkách,“ řekla jedna ze signatářek Anet V.

Michal N. podepsal, protože se bojí o její zdraví. „Podepisuji, protože pokud něco udělala, měla by si to maximálně odpykat v Česku, tam u nich by taky nemusela přežít.“ A podobných názorů je tam většina.

Tereza (21) prý pašovala drogy opakovaně, píší pákistánská média: Je to hoax, vzkazuje její právník

Víc podpisů má i pivo

Smutným faktem zůstává, že lidi, kteří bojují za umístění Terezy v české věznici, předběhla i petice za lepší pivo nebo lepší tuning aut v ČR. Jak celá podpisová akce dopadne, zatím není známé. Petice ještě minimálně měsíc poběží.