Nejbrutálnější vražedkyně Česka: Jak bestie likvidovaly své oběti?

Jaroslava prý pocházela z komplikované rodiny. Údajně chorobně nesnášela muže. Možná proto svojí první vraždu spáchala již v šestnácti. Jako oběť si vybrala si penzistu Vladimíra Z. (†78). Ubila ho kladivem a několikrát bodla nožem. Policie jí však záhy dopadla. Vyfasovala téměř pět let v chládku.

Černá vdova Čubírková přítele spálila v chlebové peci: Popravena byla před padesáti lety

Poté co z vězení vyleze, se v Praze věnuje nejstaršímu řemeslu. Své kunšafty však uspává a okrádá. Chyba nastává, když takto uspí silného kardiaka, který se již neprobere. Opět putuje na dva roky do vezení. Ihned poté, co vyleze, zabije sekáčkem na maso Augustina K. (†83). Dále jí do cesty vběhne Richard S. (†31), kterého rodina najde mrtvého v koupelně s jednatřiceti bodnými ranami. Tentokrát jde za katr na doživotí.