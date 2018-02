Zvrat ve vyšetřování: Šéf humanitární mise na Haiti přiznal sex s prostitutkami!

Akčoli ještě minulý týden dnes již bývalý vedoucí pracovník Oxfamu Roland van Hauwermeiren odmítal, že by někdy někdo dával peníze sexuálním pracovnicím, během týdne je vše jinak. Roland van Hauwermeiren přiznal, že si do svého obydlí během působení v Karibiku po zemětřesení na Haiti z roku 2010 vodil prostitutky. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zveřejněných dokumentů britské charitativní organizace.