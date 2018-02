Jediné přeživší ze zlínského domu smrti: Želvy našly nový domov

Přeplněná schránka na dopisy, zatažené žaluzie, zamčeno. Před domem zaparkovaný ford. Rodinu nikdo nehledal, se sousedy se nestýkala. Těla objevil počátkem února exmanžel Ireny H. Smrt rodiny není dosud objasněna, policistka Lenka Javorková jen uvedla, že za ní nestojí nikdo další.

Mrtví tři měsíce

Těla byla podle kriminalistů v domě až tři měsíce. Tak dlouho želvy, vodní a suchozemská, vydržely bez potravy. Skončily ve zlínském útulku (Blesk informoval) a nyní mají nového »pána«. „Jsem moc šťastný. Jakmile jsem se o nich v Blesku dočetl, hned jsem do útulku volal,“ řekl Miroslav Jenke (72) z Řeky na Frýdecko-Místecku.

Dlouholetý chovatel

„Nejprve jsem měl dva roky dvě želvy. Přilezly z lesa. Pak jsem je daroval známým. Posledních 17 let jsem měl Žofku. Ta mi na podzim záhadně zmizela z výběhu na zahradě,“ popsal s tím, že i nová želva bude Žofie. „I když jsem teď zjistil, že je to on,“ smál se. Na želvu vodní čeká ráj v jezírku u jeho sestry v Českém ráji. Tři mrtví v zamlklém zlínském domě: Šlo o členy sekty?

Hrála si na partnerku bratra

Sousedé popisovali, že trojice byla hodně zvláštní. Často se ptali, zda nebyli členy nějaké sekty. Dcera (✝34) Ireny H., když už se s lidmi bavila, tvrdila, že bratr (✝37) je její druh. Okolí se domnívalo, že jde o partnery, s nimiž žije matka jednoho z nich. Zvláštní jim přišlo, že mladší žena často chodila s kočkami na dětské hřiště, kde se pohupovala na houpačce.

Rituální sebevražda?

Sdělením policie, že na smrti tří lidí neměl vinu nikdo další, zbyly dvě vyšetřovací verze. Mohl vraždit někdo z trojice a pak spáchat sebevraždu, nebo šlo o hromadnou rituální sebevraždu. Co se v domě odehrálo, policie odmítla komentovat. Záhadné vyvraždění rodiny ve Zlíně: V domě bylo i tělo pachatele