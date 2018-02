Otec Mišky (†20) zuří! Moje dcera je mrtvá a viník je stále na svobodě!

Loni v květnu otřásla Slovenskem děsivá nehoda. Opilá řidička Miroslava F. (31) vjela u Trebišova do protisměru a čelně narazila do dalšího vozidla. Jeho řidička na místě zemřela. Policisté opilé ženě naměřili 2,5 promile alkoholu v krvi, za usmrcení ji hrozilo až deset let vězení. Žena je však stále na svobodě a čeká dítě.