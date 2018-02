Střelec z Floridy se pomátl po smrti matky. Adoptován byl prý možná z Ruska

Lidé, kteří mladého střelce znali, ho popisují jako naprostého šílence a agresora. Na svém Instagramu často zveřejňoval fotky týraných zvířat a zbraní. O vraždění zvířat se zmiňují i další studenti. „Měl spoustu psychických problémů, které dospělí ignorovali. Měl Instagram doslova plný obrázku brutálně zabitých zvířat a taky fyzicky napadl mého kamaráda,“ napsal jeden ze spolužáků na Twitter.

Smrt matky

Policistům při výslechu údajně sdělil, že za vše může smrt jeho adoptivní matky Lyndy Czuze (†68). Ta zemřela loni v listopadu na chřipku. Od této chvíle se prý přestal cítit dobře. Lynda byla podle okolí jediná osoba, která měla ke střelci blízko.

„Lynda se s ním velmi citově sblížila. Dala do něj spoustu času a úsilí,“ řekla pro The Washington Post švagrová Barbara Kumbatovicova. Lynda a její manžel si Nikolase a jeho biologického bratra vzali do péče před několika lety. Lyndin manžel však brzy zemřel na srdeční záchvat. Deník Daily Mail na svých stránkách zveřejnil, že není jasné, jak se do dětského domova dostal. Existuje i teorie, že střelec se do sirotčince mohl dostat z Ruska.

Donald Trump vzkazuje: Podobné lidi nahlašujte!

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na svém twitterovém účtu zveřejnil prohlášení, ve kterém nabádá občany Spojených státu amerických, aby lidi s podobným chováním raději nahlašovali předem, než bude pozdě.