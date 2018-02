Otec se pokusil zavraždit 4 děti kladivem. Pak je naložil do auta a v obrovské rychlosti najel do domu

Loni v srpnu došlo k tragédii, ze které se městečko Yorkshire vzpamatovává dodnes. Owen Scott (29) se pokusil kladivem zavraždit čtyři děti. Tři byly jeho vlastní a jedno nevlastní. Aby toho nebylo málo, naložil je zraněné do auta a ve stokilometrové rychlosti s nimi narazil do zdi místní hospody. Vyfasoval doživotí.

Tento týden padl rozsudek nad ďábelským otcem z Anglie. Za odporný čin si v chládku posedí celý život. Sedmiletá dcera Owena Scotta při brutálním útoku přišla o velkou část lebky. Po celý život bude závislá na invalidním vozíku.

Scottův 21měsíční syn, devítiměsíční chlapec a osmiletá nevlastní dcera utrpěli také vážná zranění. Jejich intenzita však není známá.

Soudkyně ho nešetřila

Incident se odehrál 23. srpna loňského roku v ranních hodinách. Soudkyně tento týden vynesla rozsudek doživotí. „Budete muset po zbytek života žít s představou, že jste nenávratně poškodil zdraví svých dětí. A to nejen psychické, ale i fyzické,“ řekla soudkyně Justice O’Farrellová.

Owen se během výpovědi hájil, že si na nic nevzpomíná. Obhajoval se kvůli drogám. „Měl jsem drogovou psychózu,“ řekl u soudu. Srdce soudkyně však neobměkčil.

Šok pro policisty

Když svědci bouračky zavolali policii, ještě netušili, co všechno za kolizí stojí. Na místě zdravotníci zjistili, že ne všechna zranění dětí pocházejí z nárazu auta do zdi místní hospody The Travelers Inn. A podezření se potvrdilo. V autě bylo nalezeno i zakrvácené kladivo.

Inspektor David Stopford, který měl případ na starost, řekl: „Já a ostatní důstojníci jsme nevěřili, že jsou děti ještě na živu. Nikdy jsem nespatřil horší scénu, než byla tato!“ Owen Scott však může za 14 let požádat o podmínečné propuštění.