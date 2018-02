Policista byl zabit během sadomasochistických hrátek. Úchylná vražedkyně se konečně přiznala

Ruská kudlanka nábožná se konečně přiznala k nedávné vraždě svého přítele, bývalého policisty Dmitrije Sinkeviče. Anastasia Onegina (21) ho zabila před čtrnácti dny během sado-maso hrátek. Zřejmě to nebyla její první oběť.

Dmitrij Sinkevič (†24) si před rokem našel pěkně povedou přítelkyni. Ruská kudlanka nyní poprvé promluvila o jeho smrti. Během sadomasochistických hrátek v bytě ruského města Oryol mu nejprve uřízla pohlavní orgány, poté ho několikrát bodla nožem s dlouhou čepelí a následně tělo rozkrájela na menší části.

Rozřízla ho na kousky

Když si vražedkyně uvědomila, co spáchala, neváhala ani minutku a začala se zbavovat těla, které rozporcovala na malé kousíčky. Některé části těla vyhodila do koše na odpadky, některé si schovala do mrazáku. Náhodný svědek, který zrovna procházel kolem bytu, potvrdil, že uvnitř uviděl kusy masa, které visely na hácích. Údajně si myslel, že jde o maso koupené u řezníka.

Tvrdí, že je nevinná

V den vraždy zavolala Anastasii její sestra. „Zeptala se sestry, co dělá a ta jí odpověděla, že krájí svého přítele,“ sdělil podrobnosti ruský vyšetřovatel. Sestra okamžitě zalarmovala své rodiče, ti ihned zavolali policii. Sbor ruské policie vyrazil na místo. Nález v bytě šokoval i ostřílené borce.

Anastasia Onegina, která se stále nacházela na místě, tvrdí, že tělo sice rozřezala, ale muže nezabila. Údajně k tomu došlo náhodou během sexuálních hrátek. Žena vraždu mladíka dlouho popírala. Nyní se však přiznala.

Zmizel i její manžel

Mladý policista přitom zřejmě nebude první obětí ruské kudlanky. Před rokem a půl za záhadných okolností zmizel jen pár dní po svatbě i Anastasin manžel. Podrobnosti o zmizení jejího manžela zatím nejsou známy. Mladá vražedkyně byla tento týden eskortována do místní psychiatrické léčebny k bedlivému vyšetření.

Za vším hledej Satana

Oba Rusové se údajně věnovali okultním vědám a sado-maso hrátkám. Na své sociální sítě oba údajně sdíleli satanistické obrázky. Jejich sousedé o nich v ruských médiích nemluví příliš pěkně. Byli prý v moci Satana.

