"I nadále platí, že vyšetřování prozatím ukončeno nebylo a pokračuje," uvedla Valentová. Znovu pak zopakovala, že termín soudu, který by měl posuzovat vinu, případně stanovovat výši trestu, do ukončení vyšetřování stanoven nebude. Valentová dále uvedla, že u čtvrtečního stání byl přítomen český honorární konzul, který sleduje dodržování mezinárodních standardů.

Případem se nyní zabývají pákistánští celníci. Podrobnosti o jejich práci a průběhu vyšetřování česká diplomacie nemá.

Nové video pašeračky Terezy: K soudu šla s úsměvem a modlila se!

Pákistánští celníci Češku zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska. Žena nyní zůstává ve věznici v Láhauru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

Video Terezin milenec Tárik je ve vazbě, tvrdí pákistánská televize - Tereza Kühnelová 1080p 720p 360p <p>Tereza H. (21) ve středu stanula před soudem v Pákistánu, který opět rozhodoval o její vazbě. Tentokrát ale údajně promluvila i o dalších lidech z drogového podsvětí i o svých minulých "výletech" do Pákistánu. Její šéf T. T. Tárik, kterého hledal Interpol, byl navíc podle místních médií už rovněž zadržen.</p> REKLAMA