Jak dostat Koženého za katr? Pirát, který podvedl čtvrt milionu Čechů, po letech vystrčil růžky

Koženého by mohly unést do Česka tajné služby. Asi se to však nestane. „K takovým partyzánským akcím se česká bezpečnost neuchýlí,“ míní Šándor. Česká policie někdy nasazuje na uprchlé zločince tzv. lovce lebek. Ti ale po hledaných pátrají. Kde je Kožený, se ví a »lovci« nezajišťují převoz takových osob do Česka.

Jejich táta obral Čechy o miliardy: Dcery Koženého žijí v luxusu!