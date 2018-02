Případ pašeračky Terezy H. (21): Maminka promluvila o rodinných problémech!

Hodná dívka, která kvůli své naivitě nevěděla, co dělá. Tak popisuje Terezu H. (21), kterou zadrželi v Pákistánu s devíti kilogramy heroinu, její maminka. V exkluzivním rozhovoru pro časopis Reflex chtěla ukázat pravou tvář své dcery a přiblížit problémy, kterými si prošla.

Paní Táňa svou dceru podle svých slov nechce obhajovat, ale přeje si ukázat její pravou tvář. „Tereza je vnímavá a citlivá dívka, bohužel naivní, což jsem si nikdy nemyslela,“ uvedla v rozhovoru.

Problémy podle ní začaly, když se dostala do puberty. „Přestaly jsme si rozumět, hádaly jsme se. Pak nás to obě velmi mrzelo. Hodně toužila po tom, co měly jiné děti – chtěla úplnou rodinu,“ vzpomíná matka zadržené Češky.

Manželství Tereziných rodičů se totiž rozpadlo, když byla ještě malá. „Když měla Terezka dva a půl roku a já jsem čekala druhé miminko, tak jsme se s jejím tátou rozvedli. Ale s tátou má pěkný vztah. Já jsem si později našla muže, který sám vychovával dvě malé dcery a ke čtyřem holkám ještě přibyl náš společný syn,“ popsala paní Táňa složitou rodinnou historii.

Vztahy mezi sestrami ale podle ní byly pěkné. „Vzájemně se podporovaly a učily jedna od druhé. Ale život s teenagerem není jednoduchý. Terka si dokázala prosadit svou vlastní navzdory radám a prosbám rodičů. Přes všechny peripetie se máme velmi rádi a jako rodina držíme při sobě,“ uvádí Terezina matka.

Za dcerou se do Pákistánu ale nechystá. „Já s ní teď v kontaktu nejsem, její otec s ní telefonoval. Nemám v plánu tam letět, ale rodinnou návštěvu za ní nevylučuji,“ řekla s tím, že o dceřině cestě věděla. „Letěla tam s kamarádkou fotit. Nadšení jsme z toho nebyli, ale je plnoletá a nikdo nemá právo jí to zakazovat,“ dodala. Celá rodina je však přesvědčena, že o pašování Tereza nic nevěděla. „Více méně to potvrzuje tím, že okamžitě začala spolupracovat,“ vysvětluje její matka.

