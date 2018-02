Záhadná smrt Pepy (†47) a Petra (†36) v Nizozemsku. Zůstaly po nich manželky a děti

Jejich životy záhadně vyhasly. Z dosud nejasných okolností zemřeli v Nizozemsku dva Slováci Pepa (†47) a Peter (†36). Do země odjeli, aby si vydělali a přilepšili svým rodinám. Bohužel se jim to stalo osudné. Vydělali peníze tak maximálně na to, aby je v rakvích mohli převézt domů.

Byli to dva zruční a pracovití chlapi, obětaví manželé a milující otcové. Bohužel zemřeli v neděli za dosud nejasných okolností. Jejich manželky tušily, že je zle, když se jim snažily dovolat, ale nepodařilo se jim to. Obě ženy událost popsaly jako tragédii, v níž si jeli muži vydělat na vlastní smrt. Jozef Duda-Bašista z Tichého Potoka a Peter Vovk byli kamarádi.

Pracovali spolu na stavbách. Co chytili do rukou, to dokázali opravit. Zvládali všechny práce, ale v zimě toho měli méně. I proto se nechali přemluvit a jeli si jako živnostníci přivydělat do Nizozemska. Odcestovali začátkem ledna, zdrželi se do konce února. V cizině opravovali chatky v jednom zábavním areálu, kde byli ubytováni. V neděli nad ránem se stali oběťmi dopravní nehody. Seděli v autě se slovenským evidenčním číslem. Maturantka Monika (†19) vjela do protisměru, náraz do dodávky nepřežila

To se zřítilo do jezera. Jejich příbuzní zatím slyšeli strohé zprávy o tom, co se stalo. „Vím jen to, že nasedli k majiteli do auta. Co dělali a kam měli namířeno, netuším. Řidič měl otevřené dveře a stáhnuté okno, protože kouřil a při odpichu z místa se zřítili do vody. Řidiči se podařilo z vody vyplavat, chtěl jim pomoci, otevřít dveře, ale nešlo to. Policie ho zatkla,“ řekla webu Pluska smutným hlasem vdova Marta Dudová-Bašistová (48). S manželem spolu vychovali tři děti – Jozefa (29), Frederiku (26) a Romanu (25).

Všichni smutní po otci, který byl pro ně vším. Po Petrovi zůstali dva synové Richard (14), Zdeněk a manželka Mária (34). „Byl to milující otec, obětavý manžel, velký dobrák. Mám sestru, která je již tři roky vdovou. O jejího syna Samka se s láskou staral. Ten teď řekl, že mu umřel druhý otec,“ řekla Mária se slzami v očích. Nyní čeká Slovenku nejtěžší úkol. Musí o tragédii říct doma dětem. Zabil nám dceru, obviňují rodiče Majky (†17) Štefana (19), který boural na Nový rok

