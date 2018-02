Rodina Jiřího, který zahynul při nehodě se zápasníkem Kohoutem: Lítost mu nevěříme.

K nehodě došlo v neděli kolem sedmé ráno na okraji Prahy v Kyjích. Dva vozy se zde čelně srazily, svědkyně nehody začala jednomu z řidičů okamžitě poskytovat první pomoc, ale ani lékaři už jeho život nezachránili. Druhý řidič, kterým byl zápasník MMA Matouš Kohout, skončil v nemocnici. Srážku nepřežil Jiří G. (†47), otec čtyř dětí.

Kohout v exkluzivním rozhovoru pro Blesk vyjádřil lítost nad tím, co se stalo. „Soucítím s rodinou toho pána. Musí to být pro ně ohromná ztráta… A prostě… Pocity jsou nepopsatelný. Stát se to může každému… Ale nepřeju to nikomu. Je ve mně strašná lítost,“ řekl.

Při nehodě zápasníka Kohouta zemřel Jirka: Jel za snoubenkou, 4 děti přišly o tátu

Jeho slova ale rodinu neobměkčila, spíš naopak. Na sociálních sítích se do něj ostře pustili. „Kdyby byla u něj lítost, tak se snaží najít pozůstalé,“ napsala Jiřího snoubenka Kateřina.

I Jiřího dcery poslaly Kohoutovi drsný vzkaz. „KARMA existuje, a tohle se ti vrátí, minimálně na tom, že cely život budeš žít s tím, že jsi zabil člověka,“ napsala Lucie. „Bože, jen chci, aby dostal spravedlivej trest!!!!!!!!“ píše Nikola.

Co přesně bylo příčinou nehody, policie stále vyšetřuje. Podle všeho byl Matouš Kohout po nehodě testován na alkohol odběrem krve. Proč, to policie zatím nezveřejnila. „U jedné osoby proběhl odběr krve, výsledek ještě není znám. U druhé osoby proběhnou testy při pitvě, ale v tuto chvíli nemáme informaci, že by při nehodě hrál roli alkohol nebo drogy, podrobnější informace zveřejníme až po výslechu v dalších týdnech,“ řekl Blesk.cz policejní mluvčí Jan Daněk.