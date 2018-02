Jedenáctiletá holčička porodila dítě. Otcem je její bratr (14)

Celý svět kroutí hlavou. Teprve jedenáctiletá dívka ve Španělsku porodila dítě. Ještě větším šokem bylo zjištění otce. Byl to její starší, čtrnáctiletý bratr. Přistěhovalci z Bolívie tvrdí, že budou skvělými rodiči.

Matka (11) porodila koncem minulého týdne v nemocnici La Arrixaca na jihu Španělska. Týden musely úřady čekat na výsledky testů DNA, které odhalily šokující fakt. Chlapeček je plodem lásky mezi bratrem (14) a sestrou (11). Oba potvrdili, že nešlo o znásilnění. Chlapečka španělské sociální služby zajistily do dočasné péče.

Bolelo ji jen břicho

Španělský deník El Mundo vypátral, že dívka přitom před pár měsíci byla navštívit pediatra, když si stěžovala na časté bolesti břicha. Lékař však nic zvláštního neodhalil. Když dívenka začala rodit a bolesti nemohla snést, vyděšení rodiče zavolali sanitku. Její matka s otcem stále žili v domnění, že se jedná o vážný žaludeční problém. To se ale pěkně přepočítali. Zjistili to během pár minut po příjezdu do nemocnice.

Naprostý šok

Dívenka po příjezdu do nemocnice porodila zdravého chlapečka. Když začal kolotoč vyšetřování, nikdo nevěřil vlastním očím. Lékař nemocnice La Arrixaca Manuel Villegas popsal případ jako něco „naprosto výjimečného“.

Vzorná žačka

Místní zprávy uvádějí, že dětská maminka byla vynikající studentka, která navštěvovala školu pravidelně a nepocházela z „dysfunkční“ rodiny. Úřady oba sourozence prozatím umístily do rozdílných pěstounských rodin. Co čeká malého chlapečka, zatím není známo. Ve hře je i varianta mladé rodiny, která bude pod neustálým dohledem úřadů. V druhém případě bude dítko předáno do adopce.