První slova zápasníka Kohouta o smrtelné nehodě: Snažil jsem se mu pomoci, víc si nepamatuju

K nehodě došlo v neděli před sedmou hodinou ranní na křižovatce ulic Českobrodská a Průmyslová. "Čelně se tam střetla dvě vozidla, kdy jeden z řidičů tento střet nepřežil. Konkrétně se jednalo o muže, ročník narození 1970," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Podle informací agentury Aktu.cz nehodu zřejmě zavinil právě Kohout, policie to ale zatím nepotvrdila. Sám zápasník ale srážku popsat nedokáže. "Z nehody si nepamatuji vlastně nic, jelikož jsem byl v šoku,“ řekl Blesku.

Smrtelná nehoda českého zápasníka Kohouta: Záchranka byla na místě za 6 minut, přesto bylo pozdě

Vybavuje si až okamžiky, které následovaly. "Když jsem přišel k sobě, vylezl jsem z auta a snažil se pomoci tomu druhému řidiči. Začal jsem prostě nějak fungovat, abych mu pomohl," vzpomíná si.

Podle rad operátorky záchranky, kterou zavolal jeden z okolojedoucích řidičů, se pak Kohout i další svědci snažili přivést osmačtyřicetiletého řidiče k životu. Bohužel ale marně. Nic nezmohli ani záchranáři, kteří na místě byli za pouhých šest minut.

Po nehodě se objevily spekulace, že zemřelý řidič nebyl připoutaný. Mladý zápasník na ně ale reagovat nechtěl. "Já se k tomuhle vyjadřovat nebudu. Vše je teď v rámci šetření policie,“ uvedl pouze.

Nad celou tragédií ale vyjádřil lítost. "Soucítím s rodinou toho pána. Musí to být pro ně ohromná ztráta… A prostě… Pocity jsou nepopsatelný. Stát se to může každému… Ale nepřeju to nikomu. Je ve mně strašná lítost," řekl.

Policie podle Daňka zahájila v případu nehody úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. "Okolnosti a míra zavinění jednotlivých účastníků jsou v šetření," dodal. V případě prokázání viny by Kohoutovi mohlo hrozit až osm let za mřížemi.