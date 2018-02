Čech vězněný v Kambodži má vyhráno?! »Zneužívaná« holčička ho objímala u soudu

Do dvou týdnů bude Wendi venku! Alespoň v to věří kamarádi vězněného Čecha Václava P., kteří byli přítomni poslednímu soudnímu jednání. Na to totiž dorazila čtrnáctiletá Nicol, kterou měl muž podle obvinění neziskové organizace sexuálně zneužívat. Po její výpovědi byla všechna obvinění stažena.