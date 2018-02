Smrtelná nehoda českého zápasníka Kohouta: Záchranka byla na místě za 6 minut, přesto bylo pozdě

K nehodě došlo v neděli před sedmou ranní na křižovatce ulic Průmyslová a Českobrodská v Praze. „Od kolemjedoucího jsme přijali oznámení, že na místě je jeden člověk v bezvědomí. Operátorka zahájila se svědky po telefonu resuscitaci. Na místě se nacházel ještě jeden zraněný člověk,“ uvedla policejní mluvčí Jana Poštová.

Záchranáři byli na místě během šesti minut, osmačtyřicetiletého řidiče už ale přivést k životu nedokázali. „Druhého muže ošetřili, ale byl bez zranění, takže ho ponechali na místě,“ dodala mluvčí.

Podle agentury Aktu.cz šlo o zápasníka MMA Matouše Kohouta. Serveru TN.cz informaci potvrdil asistent trenéra SK TKBC Praha Martin Kublebeck. „Ano, to je pravda. Je to osobní tragédie a dál bych to raději nechtěl komentovat. Nezlobte se,“ uvedl s tím, že plánované zápasy jeho svěřence se ruší.

Případem se zabývá policie. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Okolnosti a míra zavinění jednotlivých účastníků jsou v šetření,“ uvedl mluvčí Jan Daněk.