Auto, ve kterém zemřela misska Nikol, řidil její přítel?! Nebyl to blbeček, co se předvádí, tvrdí kamarád

K nehodě došlo kolem druhé hodiny v noci ze soboty na neděli v Nučicích u Prahy. Černá octávie tam náhle vletěla do betonového sloupu. Policisté měli na místě jasno. "Příčinou byla zřejmě vysoká rychlost," uvedla jejich mluvčí Marcela Pučelíková.

Nikol, která seděla na sedadle spolujezdce, ale zřejmě zabily dřevěné hranoly, kterými byl zaskládán zadní prostor vozu. Ty se setrvačností po nárazu daly do pohybu a dívce způsobily smrtelná zranění, kterým na místě podlehla.

Řidič měl na rozdíl od ní velké štěstí. "Záchranáři ho po ošetření převezli na centrální příjem motolské nemocnice s lehčími poraněními," uvedla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Víkendová nehoda u Prahy: Zemřela při ní miss bikiny Nikol (†26)

Podle Nikolina kamaráda a kolegy, který se ozval Blesku, seděl za volantem její o dva roky mladší přítel Robert. Vyloučil, že by mladík při jízdě nějak riskoval. "Nebyl to nějaký blbeček, co se předvádí. Strašně na pohodu, hodný kluk. Těžko říct, co se přesně stalo," uvedl čtenář.

Na blonďatou modelku, která pracovala ve stavební firmě a vyhrála několik fitness soutěží, teď všichni vzpomínají. "Odešla pracovitá a skromná holka, co měla ráda lidi a lidi měli rádi ji. Nikčo, měj se tam někde nahoře a rozdávej úsměv, tak jako jsi to vždycky dělala tady," dodal její kamarád.