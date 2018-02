Vrah krásné Míši (†20), kterou zabil po opileckém sexu: Robert už zná svůj trest

Vrah krásné Míši (†20) z Kechneca už zná svůj trest. Robert (32) z Abramoviec zabil mladou dívku loni v domě, kde žil. Po společném popíjení alkoholu a sexu ji zbil a zardousil. Její nahé tělo hodil do kůlny a překryl ho dřevěnou deskou.

Po zmizelé Míše tři měsíce pátrali kriminalisté. Vypadalo to, jako by se po ní slehla země poté, co se setkala v prešovském obchodním domě s Robertem. Její rodiče a přítel umírali strachy. Pak přišla krutá zpráva. Nejhorší obavy se naplnily.

Mrtvolu ženy objevil náhodně Robertův soused, když v kůlně hledal dřevo. Upozornil ho nesnesitelný zápach z rozkládajícího se těla. Sexuoložka Danica Caisová u soudu prohlásila, že Robert netrpí duševní poruchou ani sexuální deviací.

Se zavražděnou měl sex, který podle jeho vyjádření sama iniciovala po společném popíjení alkoholu. Prokurátorka pro něj překvapivě žádala trest v dolní hranici trestní sazby. „Kvůli tomu, že přiznal vinu a že není v jádru agresorem, skutek spáchal v afektu s vysokou pravděpodobností vystupňovanou chováním nebohé,“ odůvodnila svůj návrh.

Brutální vražda Míši: Dívku jsem uškrtil, přiznal Robert

Toto prohlášení vyburcovalo otce k velmi emotivní reakci. „Byl nenásilný? Proč jí vybil zuby? Měl ji odvézt k jejímu přítelovi, proč to neudělal?“ ptal se se slzami na krajíčku v závěrečné řeči otec Radoslav (45). Obhájce obžalovaného ale oponoval.

„Z vyjádření psycholožky vyplynulo, že doposud vedený způsob života oběti je možné považovat za rizikový,“ prohlásil. Dodal, že jeho klient spáchal skutek v afektu, který vyvolala svým chováním sama Míša. Robert byl nakonec odsouzen na 15 let vězení a k protialkoholní léčbě. Rozsudek ale není ještě pravomocný.

Brutální smrt mladé Míši (†20): Robert ji uškrtil holýma rukama, stojí v obžalobě

VIDEO: Další vražda, která otřásá Slovenskem. Renata byla také uškrcena