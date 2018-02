Záhadná smrt vědkyně Lucie: Zabila se kvůli sektě, obávají se její kolegové

Život mladé vědkyně Lucie V. (†35) vyhasl 29. ledna poté, co vyskočila z pátého poschodí bratislavského domu. Pár dní před tragickou sebevraždou se žena svěřila v práci kolegyni, že během víkendu si chce dát dohromady soukromý život. Namísto poklidu ale došlo k záhadné smrti, kterou ještě víc zahalila rouškou tajemství a otázek poslední rozlučka, po které zůstali kolegové vědkyně naprosto zděšení.

Šokovaným kolegům nedá poslední rozlučka s Lucií spát. Zvláštní obřad, který podle jejich tvrzení připomínal verbování do neznámé sekty, je pořádně vyděsil. Obávají se, že právě to byl důvod, kvůli kterému mohla Lucie zkratovitě svůj život ukončit.

„Nedalo mi to, tak jsem si ho začala vyhledávat na internetu. Potom jsem našla jednu stránku, kde figuroval i řečník z Luciina pohřbu, i ona s Borisem. Manželé jsou tam spolu téměř na každé fotce,“ řekla webu Pluska.sk kolegyně Lucie.

Stránka s množstvím fotografií mapuje život v náboženské komunitě s názvem Svobodná lidová mise. „Podle naší víry, která, jak věříme, je založená na Božím Slově, na světě byla a je vždy jen jedna pravá církev, neinstitualizovaná, vedená Duchem Svatým, která započala o letnicích v Jeruzalémě. Nejsme však církev ve smyslu zákona,“ prohlásil o církvi její přední člen Miroslav Záhorak. Záhadná smrt vědkyně Lucie (†35): Podezřelé ticho po pitvě

Seskupení uznává učení Williama Branhama a je známé i jako branhamisté, které podle odborníka katolická církev považuje za sektu. „Snaží se znovu zavést biblickou dobu, konat zázraky a tvrdí, že toto jsou poslední časy světa,“ objasnil odborník na církve, který si nepřál být jmenovaný.

Boris a Lucia byli oba úspěšní a vzdělaní lidé. Co je vedlo k tomu, že hledali útočiště v takové společnosti? „Pro angloamerický protestantismus je charakteristické, že úspěch v profesionálním životě se pokládá za náboženský úspěch,“ vysvětluje církevní analytik. Pokud je však chce někdo opustit, nemusí to být jednoduché a bezproblémové.

„Opuštění takovýchto skupin je velmi psychicky náročné. Je to jako opustit rodinu, přátele, všechny, které znáte, a začít žít někde nanovo,“ říká odborník. U nás neexistuje členství, kdo chce, přichází, kdo chce, odchází,“ řekl Miroslav Záhorák ze Svobodné lidové mise. Lucia (†35) vyskočila z okna a manžel Boris se ji nepokusil zachránit, tvrdí policejní zdroj

Způsobila náboženská organizace v životě mladých manželů neshody? Byl stres, který Lucia zažívala, spojený s církevní společností? Psychiatrička Danica Caisová má na to jasný názor. „Důvodů, proč si člověk sáhne na život, bývá vícero. Nehledala by sem jen jeden impulz, proč se rozhodla pro sebevraždu,“ řekla odbornice.

Lucia podstoupila v církvi i křest. Ten je nutný pro začlenění do tohoto společenství. „Brzy si mohla uvědomit, že jí to nevyhovuje a chtěla změnit svoje rozhodnutí, no odchod je potom často spojený s represemi. Mohla se bát i o vztah s manželem,“ uzavřela Caisová.

