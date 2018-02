Fitness modelka Nikol (†26) zemřela při nehodě: Největší sen už si nesplní!

Smrt usměvavé modelky a talentované sportovkyně velmi otřásla jejím okolím. Blesku se ozval její kolega z pražské stavební firmy, kde pracovala. "Byla to pěkná, chytrá a sympatická holka a v práci jedna z nejschopnějších. Všechny kamarády, známé a kolegy v práci to strašně zasáhlo," napsal.

Popřel, že by krásná blondýnka pracovala u policie. Nikol si sice na sociální sítě vyvěsila několik fotek v uniformě a pracovala na svém výcviku, mezi strážce zákona ale zatím přijata nebyla. "Policistkou se ale stát chtěla," uvedl její kolega. Podle toho, jak dívku popisují její blízcí a trenéři, jistě by svého snu brzy dosáhla.

Víkendová nehoda u Prahy: Zemřela při ní miss bikiny Nikol (†26)

Obrovské odhodlání Nikol prokazovala i ve fitness sportu, kterému se léta věnovala. Podle jejího bývalého trenéra Stanislava Pešáta velmi dřela a ve své kategorii se několikrát postavila na stupně vítězů. "S Nikol jsem naposledy mluvil zhruba před dvěma lety, když plánovala, že opět začne závodit. Byla to mimořádná holka, která nezkazila nikdy žádnou legraci. Žila naplno a pro její veselou povahu ji měl každý rád,“ řekl Pešát Blesku.

Nikol, která pocházela z Opavy a do Prahy se přestěhovala teprve před pár lety, zemřela v noci ze soboty na neděli. Kolem druhé hodiny po půlnoci narazilo auto, ve kterém seděla jako spolujezdkyně, do betonového sloupu. Podle policie řidič zřejmě nezvládl řízení kvůli vysoké rychlosti. Dívku však zřejmě zabil stavební materiál, který dvojice v autě vezla. Šlo o dřevěné hranoly, které se nárazem daly do pohybu, a Nikol usmrtily.