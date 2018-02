Dům hrůzy v Kamenici: Chov jim přerostl přes hlavu, hájí úřad množitele

Už téměř dva týdny se více než dvě stovky zanedbaných psů dávají dohromady v rukách dobrovolníků, kterým není osud těchto tvorečků lhostejný. Kříženci malých plemen byli zachráněni z rodinného domu v Kamenici nad Lipou, kde žije – mezi výkaly a odpadky – i postarší pár „chovatelů“.

Dvojice štěňata podle sousedů jednou za čas vykoupala a odvezla patrně zájemcům. Ti tak nevědomě podpořili hrozivý osud desítek psů. Přítrž tomu učinili až po letech stížností veterinární správa, policie, hasiči a desítky dobrovolníků.

Lidé ovšem stále pátrají po pravdě – co se v domě dělo a proč to dospělo do takových rozměrů? Proč s tím úřady něco neudělaly již dříve?

Dům hrůzy na Vysočině: Stovky psů trpěly v klecích plných výkalů, stěny domu byly nasáklé močí

„Nikdo netušil, co se za těmi dveřmi skrývá,“ řekl ČT tajemník městské úřadu Kamenice nad Lipou Leoš Zhorný. Podle něj na základě stížností k domu chodila pořádková služba a manželský pár dostal několik pokut řádově do tisícovky.

Zhornému „paní chovatelka“ sdělila, že ne vždy se všechny psy podaří prodat. „Jejich vztah k těm psům byl asi takový, že neukočírovali, neměli tu sílu ten počet nějak korigovat, nějak zregulovat a postupně to narůstalo. Takže jim to asi přerostlo přes hlavu,“ prohlásil.

Veterina, která mohla týrání zvířat zabránit mnohem dříve, se hájí, že majitelka domu jim vždy zakázala vstup dovnitř a bez důvodného podezření s důkazy nebylo možné získat povolení k domovní prohlídce. To přišlo, až když chovatelka v prosinci venku předvedla několik psů, které veterina shledala jako zanedbané.

Do krve rozkousaní od blech, omrzlí, poloslepí: Psi z množírny dostali novou šanci

„Ze strany orgánů se v tuto chvíli jedná o jistý alibismus, kdy stačila pouze lepší komunikace, ať už obecního úřadu či veterinární správy s orgány policie České republiky a jistě se dala ta situace řešit například stran ohrožení bezpečnosti, stran ohrožení veřejného pořádku či konec konců života a zdraví jeho osob,“ tvrdí právník Lukáš Bohuslav.