Návod na útěk z vězení? 30 tisíc pro bachaře a jste venku, prozradil vězeň Rýnovic

„Dostal jsem se k tomu tak, že tam byl všeobecně známý chlap se svým úplatkářstvím a vědělo se, že disponuje penězi. Bylo to na návrh toho konkrétního bachaře,“ tvrdil v pořadu Očima Josefa Klímy uprchlý vězeň.

Pracovník vězeňské služby údajně za Uhrinem přišel s tím, zda by neměl zájem pracovat na venkovním pracovišti. Nabídka pomoci při útěku přišla později. „Řekl mi na to, že by to stálo 30.000 korun. Nakonec jsem mu dal dvě bankovky hodnoty 500 euro.“

Uhrin byl skutečně přeřazen na venkovní pracoviště a po dvou týdnech se za ním vězeňský strážce zastavil znovu. „Přišel s druhou nabídkou. Už tam byla důvěra. Nabídl mi, že pokud chci na pátek 27. února, tak mi může zajistit auto,“ popisuje Uhrin.

To přijelo, jak bachař slíbil. Uvnitř byl muž a žena. „Jediné, co padlo, bylo, že budeme za 27 minut na hraničním přechodu.“

Za „odvoz“ požadoval Uhrinův vězeňský pomocník dalších 100.000 korun. Posádce auta ale vězeň utekl, při pauze na záchod na benzince. Poplatek za vysvobození z věznice nezaplatil.

Uhrin byl na svobodě čtyři měsíce, teď už sedí zase. Se svým příběhem, ke kterému ovšem nemá žádné hmatatelné důkazy, přišel do pořadu FTV Prima. Předtím ještě podal trestní oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů, která věc nyní prověřuje. Ředitel věznice se k případu nevyjádřil nijak konkrétně.

„Ve věci po odchodu odsouzeného z nestřeženého pracoviště byly zahájeny úkony trestního řízení policejním orgánem vězeňské služby a v současné době i trestním orgánem Generální inspekce bezpečnostních sborů,“ uvedl ředitel věznice Vlastimil Kříž.