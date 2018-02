Odsouzený pedofil byl zvolen šéfem hasičů! Změnil jsem se, dušuje se. Lidé se bouří

Odsouzený pedofil, který se stále nachází v americkém registru sexuálních delikventů, chápe rozhořčení místních. Vzkazuje: „Od té doby jsem se změnil, obrátil jsem svůj život k lepšímu!“ Nového šéfa hasičů se zastává i starostka města, Ann Louise Wagnerová. Wagnerová uvedla, že si ona i celé hasičské oddělení uvědomuje Gilbertovu minulost a ráda by mu dala nějakou šanci. Pozice je rovněž neplacená.

Matka oběti tomu nemůže uvěřit

Gilbert byl odsouzený v roce 2001. Tehdy ve vedlejším městě Corry znásilnil čtyřletou holčičku. Matka oběti tomu nemůže uvěřit. Jako hasič prý bude mít přístup i k dětem.

Státní policie uvedla, že je na každé jednotlivé komunitě i zaměstnavateli, aby se rozhodli, zdali povolí sexuálním delikventům být zaměstnáni. Podle mluvčího místního hasičského oddělení bude Gilbert pracovat zpočátku pouze v kanceláři.

Gilbert se brání. „Bylo to před 20 lety. Celý život říkáme dětem, že jakmile uděláš chybu, budeš potrestán. A já nyní to přísloví žiji. Jsem ocejchovaný do konce života. Lituji toho,“ sdělil deníku The Corry Journal, Gilbert.

Město se zhruba třemi stovkami obyvatel prý bude Gilberta pečlivě hlídat. Někteří se bouří. „Každý chlap, který znásilnil dítě, by neměl být naživu,“ vzkazují někteří na adresu pedofila.