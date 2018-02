Dominika (†21) utopil vrah v jímce: Chtěl zabít i matku dítěte, které zneužíval?!

Slovenka Veronika K. je jednou z klíčových postav únosu a vraždy Dominika P. S mladíkem totiž v posledních měsících chodila a kdysi měla vztah i s Jaromírem Š. Ten s ní a jejími dvěma dcerami dál bydlel v Luštěnicích na Mladoboleslavsku v Dominikově domě, jehož část mu mladík pronajímal.

Z domu ho Dominik bohužel zřejmě nevyhodil ani poté, co zjistil, že sexuálně zneužívá jednu z Veroničiných dcer. Věc ale v listopadu nahlásili na policii a byli rozhodnutí svědčit i u soudu. Právě tomu chtěl zřejmě Jaromír Š. zabránit.

Dominika v domě, od kterého měl klíče, omámil, odtáhl do auta a u opuštěného domku na Karlovarsku hodil do jímky. Mladík se ve výkalech utopil. Šanci přežít neměl, vrah totiž za ním ještě zavřel poklop.

Dominik (+21) před smrtí velmi trpěl: Vrah ho utopil v jímce, pak poslal falešnou SMS

Podle Mladé fronty Dnes není vyloučené, že podobný osud chystal Jaromír Š. i své bývalé přítelkyni. "Týden před únosem se s ní chtěl setkat. Ta odmítla a na schůzku nepřišla. Nevíme, zda už tehdy neplánoval se jí zbavit,“ řekl listu zdroj.

Veronika, kterou Dominikova rodina překvapivě neuvedla jako jeho přítelkyni na smutečním oznámení, po svém partnerovi truchlí na Facebooku. " Chybíš mi, Domčo," píše v jednom ze statusů a dodává: "Sedí na obláčku, dívá se na nás, jak se hroutíme. On ví, jak moc nám na něm záleželo... Věřím, že i my mu chybíme aspoň z třetinky tak, jak chybí on mně a nám, vlastně všem..."

Podvody a lži

Jaromír Š. Veroniku kontaktoval i po vraždě. Vydával se však za Dominika. Z jeho telefonu poslal zprávu, že míří za hranice a že si obvinění o sexuálním obtěžování vymyslel. Dokonce se k odpornému činu sám přiznával. Navíc své přítelkyni doporučoval, aby se vrátila k Jaromírovi Š. Ženě ale kvůli chybám, stylu, ale i obsahu hned došlo, že esemesku Dominik určitě nepsal.

Blízcí podezřelého z drsné vraždy Dominika (†21) jsou v šoku: Jaks to mohl udělat?

Než policisté mladíkova vraha dopadli, musela si od něj navíc vyslechnout historku, která měla vysvětlit kamerový záznam, na kterém je únos zachycený. Jaromír Š. tvrdil, že Dominika vezl k lékaři, nakonec prý ale z auta za městem vystoupil. Policii se ale nakonec k činu přiznal, pro nepohodlného svědka už bylo ale bohužel pozdě.