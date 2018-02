Dům hrůzy v Kamenici: O záchranu psů se pokoušelo několik generací sousedů, pomohla až tahle fotka na Facebooku

V listopadu paní Jana, sousedka domu hrůzy v Kamenici nad Lipou, zveřejnila na Facebooku tři fotky části smečky jejích sousedů s prosbou o pomoc. Rozjelo se kolečko, které skončilo na konci ledna záchranou 212 psů z otřesných podmínek množírny. Případ týrání zvířat šetří i policie. Jenže...

Paní Jana v rozhovoru pro server eCanis.cz prozradila, že její rodina se o podobnou věc pokoušela několik generací. „Upřímně, to, že je vedle něco v nepořádku, to celá naše rodina tušila již dlouhá léta. První byla má prababička, pak babička, následně maminka a teď i já, jako další majitelka domu. Denně se z toho baráku ozýval štěkot nebo kňučení, čas od času se objevilo několik pejsků pod záclonou v okně. Ale za špinavými skly nebylo patrné, v jakém stavu pejsci jsou. A také hlavně ten šílený zápach, to si nikdo nedokáže ani představit,“ prohlásila.

Množírna v Kamenici nad Lipou: Ubohé pejsky zachránili na poslední chvíli. Šokující výčet nálezu

Jak to majitelé vlastně měli s prodejem štěňat, nechápe – nikdy neviděla, že by pro psa přijel zájemce. „Pouze čas od času v přepravce odnášel pan ‚Š.‘ nějakého psa, anebo tam chodili jiní lidé s jinými psy. Říkali jsme si, že to je třeba na připuštění.“ Podobnou věc popsali i další svědci.





Nakonec už to paní Jana nevydržela a vyzkoušela sílu sociálních sítí – a vydařilo se. „Na fotografii jsem zachytila zubožené pejsky obalené výkaly a močí, se zahnisanýma očima, špinavé a vychrtlé. V tu chvíli jsem na nic nečekala a zcela znechucena tím, co se tam asi děje, dala fotografie na sociální síť. Najednou to bylo hmatatelně vidět a chytlo to za srdce spoustu lidí,“ vysvětluje.

Psi se nyní z otřesných zážitků dostávají v útulcích a u dobrovolníků, kteří se o ně starají. Až budou v pořádku, budou se moci podívat do nových domovů.