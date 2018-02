Otec zavražděného Dominika: Krutý dárek k narozeninám!

Jediné, co si Dominikův otec ke svým únorovým narozeninám přál, bylo projednávání přísnějšího potrestání vraha. Podnět podal na konci loňského roku. Ten však tento týden soudci smetli ze stolu. Dominikův otec na svém Facebooku vydal srdceryvné prohlášení, ze kterého mrazí. Jeho okolí se bojí, že se chystá udělat něco hrozného.

Poslední nadějí je ministerstvo

„Už mi zbývají jen dvě možnosti. A to podat podnět k Ministerstvu spravedlnosti a k Evropskému soudu. To, co předvedl Ústavní soud, mě ubezpečilo jen v tom, že jim je smrt mého dítěte zcela lhostejná,“ prozradil Blesku otec Dominika.

Vrah Dominika se nyní nachází v blázinci v Horních Beřkovicích. Státní zástupkyně v říjnu loňského roku zastavila trestní stíhání útočníka. „Byl to pro všechny šok. Žalobkyně při svém rozhodnutí vycházela z posudků, které si nechala policie během vyšetřování vraždy vypracovat. Podle posudků nebyl obviněný ani opilý, ani pod vlivem drog. Trpí ovšem rozvíjející se schizofrenií, která souvisí s poruchovým vývojem osobnosti. To si však rodina zavražděného nemyslí.

Nebezpečný pomatenec

„Ano, vrah je v blázinci, ale není označen pro detenci a to znamená, že po zdárné léčbě do takových dvou let může jít domů na ambulantní léčbu. Rodina vraha udělala vše pro to, aby se tak stalo,“ prozrazuje Jaroslav Berger.

Přitom mladík, který je nyní v blázinci, je pro společnost velmi nebezpečný. Podle informací, které máme k dispozici, nožem několikrát napadl i vlastní matku. „Všechno je špatně a já to tak nemůžu nechat, proto můj omluvný dopis mému Dominičkovi. Nebojím se podstoupit riziko trestního stíhání, pro Dominika udělám první a poslední, v životě i smrti,“ vzkazuje otec Dominika.

Odsouzený podle výpovědí vraždu plánoval. Chlubil se kamarádům. Dominikovi tři hodiny před činem sliboval smrt. „Můj Dominik šel tehdy domů a vrah se za ním vydal. To je přeci jasný případ úmyslné a připravované vraždy. A on, že není nebezpečný?“ ptá se otec. Vyšinutý mladík prý měl už v minulosti hovořit o tom, že chce někoho zavraždit, a navíc po příchodu domů polil vražednou zbraň savem. Usvědčený vrah doma nůž pečlivě uschoval ve futrech dveří.

Petice pro Dominika

„Mám jen jedno přání, aby ministerstvo tentokrát nesmetlo ze stolu tento případ– jako před ním ostatní. Musel bych se za svou republiku a jejich zákony vážně už stydět,“ vzkazuje Dominikův tatínek. Na internetu je k dispozici i petice za přísnější potrestání vraha. K současnému dni má okolo 1900 podpisů.

Jsem zoufalý!

Na internetu se tento týden objevil dopis, z kterého mrazí. V současné době ho vidělo přes dvacet tisíc lidí. Šíří se jako lavina. Lidé se pod ním ptají, co má znamenat vyjádření Dominikova otce, že je ochoten jít do vězení. „Myslel jsem to tak, že ve vězení skončím za opakované napadání soudců, já vrah nejsem, nebojte,“ dokončil zlomený otec, který přísahal, že pro spravedlnost půjde klidně i na kraj světa.