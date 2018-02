Záhadná smrt rodiny ze Zlína: Hrůzu přežily jen želvy, kočky zahynuly v přepravkách.

Nešťastnou rodinu, která žila izolovaně v pronajaté vilce, dlouhé týdny nikdo nepostrádal. Sousedé si ale všimli, že mladší žena měla tři trojbarevné kočky. „Chodívala si s nimi hrát na nedaleké hřiště. Nikdo neví, kam zmizely,“ upozornila paní Veronika (31).

Jak Blesk zjistil, do domu smrti přijela odchytová služba, což potvrdil Pavel Janík, zástupce ředitele městské policie. Ta zvířata převezla do útulku. „Bohužel, kočky byly uhynulé a každá byla v domě údajně ve své přepravce, což je divné. Odtud budou převezeny do kafilerie v Otrokovicích,“ řekla Blesku vedoucí útulku Eva Poiselová (39).

„Přivezli ještě dvě želvy. Jednu vodní a suchozemskou. Byly zanedbané, mají hodně přerostlé drápy. Moc se o ně nestarali. Byli bychom rádi, kdyby se jich někdo ujal,“ dodala.

Láska k bráchovi?

Lidé v okolí znali rodinu velmi málo, ale všimli si několika podivností. „Ta mladá žena nosila dlouhý cop a houpávala se na houpačce na dětském hřišti, což v jejím věku není moc normální. Řekla, že je učitelka v mateřské škole, ale nemá práci. A navíc tvrdila, že ten muž je její partner. Přitom to byl bratr,“ kroutila hlavou jedna ze sousedek. Mnozí si opravdu mysleli, že jsou to manželé.

Obchází tu strach

Případ stále obestírá tajemství a policejní informační embargo. Vyšetřovatelé pracují se všemi verzemi, včetně hromadné sebevraždy, ale i vraždy člověkem zvenčí. V lidech tahle možnost vyvolává strach. „Nevíme, jak to bylo a zda se nějaký vrah nepotuluje venku. Raději se k tomu domu nepřibližuji, i když dříve jsem chodívala okolo,“ svěřila se Marie (70).