Zloději ukradli v Hradci BMW za 3,5 milionu: Odvezli ho za 90 vteřin! Jak to udělali?

Auto zloději podle policie ukradli v noci na čtvrtek z volně přístupného parkoviště před rodinným domem ve čtvrti Nový Hradec Králové. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí až osm let vězení.

"Systém keyless funguje tak, že klíč stále vysílá signál. Když se s klíčem přiblížíte asi na dva metry k vozidlu, samo se otevře a následně i nastartuje," popsala systém mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Použití čtečky ke krádeži policii potvrdily kamerové záznamy z místa činu.

Čtečkou zloději prodloužili signál od klíče, který si majitel nechal v kapse bundy zavěšené v předsíni domu. "Jeden ze zlodějů přistoupil k autu a čekal, až se dalším dvěma podaří zachytit nejprve signál na otevření auta a druhý na nastartování. Jakmile se to podařilo, okamžitě odjel," uvedla mluvčí. Ti, co chytali signál, pravděpodobně z místa činu odjeli autem.

Policie uvedla, že majitelé aut vybavených systémem keyless by si měli klíče ukládat co nejdále od vozidla, nejlépe do jakékoli plechové schránky, která odstíní signál. Někteří majitelé je údajně ukrývají například do ledničky. Na riziko krádeží aut vybavených bezklíčovým otevíráním a startováním již před několika lety upozornila společnost Cebia, která se zabývá prověřováním původu vozidel.

Podle hradeckých kriminalistů se krádeže takto vybavených aut přesouvají z Rakouska a Německa na území ČR. Vycházejí z toho, že loni a předloni bylo na území hradeckého kraje zadrženo několik luxusních aut ukradených tímto způsobem v Německu a Rakousku.