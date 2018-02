Záhadná smrt vědkyně Lucie (†35): Podezřelé ticho po pitvě

Lucia několik let pracovala ve Slovenské akademii věd. Pět let byla vdaná za svého manžela Borise, se kterým spolu žili v bratislavském bytě. Navenek působili jako uspořádaný pár. Podle slov sousedů se však často hádali, což bylo slyšet až do okolních bytů.

Výměna názorů měla předcházet i nešťastnému konci Lucie. Ta měla být podle informací Nového Času těhotná. Policie okamžitě nařídila pitvu, ale výsledky stále nemá. „Vyšetřování v současné době i nadále pokračuje,“ uvedl krajský policejní mluvčí Michal Szeiff. Podle soudního znalce však policie už musí mít alespoň částečné výsledky soudní pitvy.

„Od 29. ledna už musí být po pitvě, ale zřejmě se dělá doplňující laboratorní vyšetření. Určitě se zkoumá i to, zda osoba byla těhotná a v jakém stadiu. Pokud byla na začátku, čeká se na mikroskopické vyšetření,“ řekl soudní znalec Norbert Moravanský. Lucia (†35) vyskočila z okna a manžel Boris se ji nepokusil zachránit, tvrdí policejní zdroj

VIDEO: Slovák Lukáš zemřel po pádu do šachty.