Nové video pašeračky Terezy: K soudu šla s úsměvem a modlila se!

K soudu Tereza chodí téměř každý týden. Vyšetřování totiž stále probíhá a soud je tak podle pákistánských zákonů povinen ji pravidelně vyslechnout a rozhodnout o prodloužení vazby.

Naposledy se tak stalo ve středu, kdy soudce Češce pobyt za mřížemi prodloužil o dalších osm dní. I tentokrát byla Tereza podle záběru serveru Daily Pakistan oblečena v tradičním sárí, výraz v její tváři byl ale jiný než při prvním stání. Zatímco se před 14 dny tvářila zkroušeně a prosila rodinu o pomoc, tentokrát znovu rozdávala úsměvy. Cestou k soudu měla navíc sepjaté ruce, jako by se modlila.

Heroin jsem pašovala několikrát! Tereza se podle pákistánských médií přiznala soudci

Zda došlo v soudní síni k nějakému zásadnímu zvratu, zatím není jasné. Server Samaa.tv uvedl, že se Češka přiznala, že s cílem převážet heroin Pákistán navštívila v minulosti již několikrát. Měla prý také říct, že někdo z jejích přátel se pašováním drog zabývá a že jí při činu pomáhali také někteří Pákistánci. Mluvčí české diplomacie Irena Valentová ale uvedla, že tuto informaci pákistánských médií o výpovědi Češky potvrdit nemůže. Zástupci ambasády se přitom účastní všech Tereziných soudních líčení.

Podle zmíněného serveru byl již dopaden také Terezin šéf a milenec Tárik. I on by údajně již měl čekat na soud ve vazbě. Rozsudek nad stíhanou Češkou podle jejího právníka nepadne dříve než za několik měsíců. Vydání do vlasti do té doby nepřichází v úvahu.

Tereza byla zadržena začátkem ledna na letišti v Láhauru. V jejím kufru našli celníci devět kilogramů heroinu. Mířit měla přes Abú Dhabi do Irska, odkud měla také víza.