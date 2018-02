Drama na přejezdu u Strakonic: Rychlík se na přejezdu srazil s traktorem

Cestující z vlaku převeze autobus do Strakonic, odkud mohou pokračovat do Budějovic jiným vlakem. Dopravu v úseku Katovice - Plzeň zajistí autobus, v úseku Horažďovice předměstí - Plzeň to bude osobní vlak.

Nehoda se stala po 7:00 na přejezdu. "Je tam střet rychlíku. Jak strojvedoucí, tak řidič traktoru vystoupili a už to tam nějak řeší. Traktor tam pravděpodobně nedobrzdil na sněhu a vjel na trať, když tudy projížděl rychlík," řekl po 7:00 Bajcura. Na místě zasahují hasiči.

Ve vlaku bylo podle Novákové asi 50 lidí. Dva z nich jsou lehce zraněni. "S největší pravděpodobností to bylo tak, že řidič traktoru přijížděl k přejezdu, který je chráněný, má světla i závoru. Ale protože to tam bylo namrzlé a je to v mírném klesání, tak to nedobrzdil, vjel na koleje, pak se rozsvítila světla, spadla i závora. Snažil se nastartovat, to se mu nepodařilo, tak vylezl z traktoru a došlo ke střetu," řekla Nováková.

Mluvčí SŽDC zatím neví, kdy skončí vyšetřování nehody. "Ještě nevím následky, jestli nedošlo k částečnému vykolejení," řekla Šubová.