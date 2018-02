Podivné okolnosti vyvraždění rodiny ve Zlíně: Sourozenci se vydávali za partnery! Proč?

Že v domě nezemřeli manželé a matka jednoho z nich, ale sourozenci, vyšlo najevo, až když to oficiálně oznámila policie. Do té doby byli všichni sousedé přesvědčení, že mezi mladou dvojicí byl partnerský vztah.

Mýlku způsobilo podivné chování mladší ze zemřelých žen. "Chodila tady do parku a tam se houpala na houpačce... Fakt jsme si mysleli, že to jsou partneři, protože ona i sama říkala, že jako můj partner," řekl televizi Nova jeden ze sousedů. A další z místních se přidala: "Pořád se tady houpala, ale pořád. Říkala mi, že je učitelka v mateřské školce, ale že teď nemá práci, ale vykládala mi o tom pánovi, že to je její přítel, ne brácha...," divila se žena.

Vyvraždění rodiny ve Zlíně: Jedna z obětí měla na hlavě sáček, tvrdí soused

To však byly jediné informace, které o sobě rodina podala. S nikým totiž příliš nekomunikovala a držela se v domě. "Vždycky přijeli, rychle zašli do domu a zamkli," tvrdí sousedé. Někteří se dokonce podle televize Prima domnívají, že rodina mohla patřit mezi stoupence nějaké sekty.

Těla našel v pondělí pětašedesátiletý otec zemřelých sourozenců, který s jejich matkou trvale nežil. "V průběhu ohledání vyšlo najevo, že ženy a muž zemřeli už před několika týdny, možná měsíci. Příčinu úmrtí nám objasní nařízené soudní pitvy," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková s tím, že policie případ vyšetřuje jako vraždu. Do prověřování události byl podle ní nasazen maximální počet kriminalistů, tak, aby byla tragická smrt tří osob objasněna co nejdříve.

Sousedé mluví o tom, že na místě činu bylo hodně krve a zemřelý muž měl na hlavě igelitový sáček. Policie však odmítá podrobnější informace poskytovat, dokud nebude mít výsledky pitev.