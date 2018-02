Tragická smrt krásné Jany (†28): Hokejistu Kunce sužuje svědomí

K osudné havárii došlo loni 8. prosince nad ránem poblíž centra Olomouce. Zatímco půvabná vizážistka českých celebrit Jana D. byla na místě mrtvá, Kunce vyvázl se středně těžkým zraněním. A po psychickém kolapsu pobyl zhruba týden v péči psychiatrů.

Od propuštění ze špitálu téměř nevychází ze svého domu v obci na Olomoucku. „Je z toho úplně na dně,“ prozradil Blesku soused, který bývalého hokejistu dobře zná, a dodal: „On sice navenek působí jako velikej drsnej chlap, ale uvnitř bije strašně dobré srdce. Bohužel to, co udělal, je neomluvitelné a on si to uvědomuje.“

Alkohol v krvi

Kunce totiž narazil do betonového sloupu s krví naředěnou alkoholem, což potvrdili i policisté. „Alkohol byl u řidiče detekován. Vzhledem k tomu, že se jedná o důkazní prostředek probíhajícího trestního řízení, nebudeme k hladině alkoholu sdělovat žádné bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Urbánková. Podle důvěryhodného zdroje měl muž v krvi 2,7 promile.

Zběsilá rychlost

Opile a zběsile hnal Kunce osudnou noc mercedes městem. Podle toho, jak bylo auto zdemolováno, musela být rychlost výrazně vyšší než v obci povolená padesátka. „Výsledky znaleckých zkoumání nemáme zatím k dispozici,“ sdělila k tomu policejní mluvčí. „Bylo zahájeno trestní stíhání řidiče vozidla, jakožto obviněného z trestných činů ohrožování pod vlivem návykové látky a usmrcení z nedbalosti,“ sdělila k případu mluvčí Irena Urbánková.