Odsud pochází na kost zmrzlý Radovánek: Ochráncům zvířat bylo po vstupu do domu na omdlení.

Příběh malého Radovánka, kterého našla paní při venčení svého psa, šokoval všechny milovníky zvířat. Pejsek ležel zcela promrzlý v dutině stromu. „Se psem nešlo ani manipulovat… Vypadal jako kuře vytažené z mrazáku! Nereagoval ani na jídlo, ani na pohlazení,“ napsala na facebookovou stránku Psího útulku U Šmudliny Tachov-Vítkov 20. ledna jeho provozovatelka Gabriela Jägerová.

Psa se jako zázrakem podařilo zachránit a nyní už je z něj veselé a mazlivé stvoření. Ochránci zvířat ale tušili, že se pejsek uprostřed zimy neocitl jen tak a začali pátrat po majiteli. To, co našli, bylo patrně horší než jejich očekávání.

„Asi dva dny před nálezem polomrtvého psa Radovánka byla ve vsi sanita, která odvezla majitelku zvířat do nemocnice. Jejího přítele na ležící paní zalarmovali psi. Bylo mu totiž divné, že najednou pobíhají venku, když je jindy ANI Z DOMU nikdy nevypouštěli. Po panice, která nastala, když muž našel ležet svoji družku a volal jí záchranku, zjistil, že čtyři z osmi psů jsou pryč. Utekli. Jeden z nich byl nalezený Radovánek a tři jsou bůhví kde. Toto je tvrzení, které máme od druha majitelky,“ napsala paní Jägerová.

„Dne 29. 1. 2018 se dostavil muž podat vysvětlení panu tajemníkovi města Bor. Dopadlo to však překvapivě. Muž donesl úmrtní list ženy, která byla vlastně majitelkou psů a on byl oznámit, že se psy nechce mít nic společného. Že nemá žádné prostředky na to, aby se o ně postaral,“ popsala.

Byl zařízen odchyt zbývajících psů a jejich převoz do útulku. „V domě plném výkalů, které se tam nashromáždily za několik dlouhých let, od devíti psů… dokážete si představit, jak to tam vypadalo a jak silně to tam zapáchalo.“

Devátým psem má být fenka, která zahynula jen dva dny před záchranou. Jak? O to se prý ochránci nemají starat…

„Po převzetí do útulku byly prohlédnuty, odblešeny, naočkovány a mimo to, že příšerně smrdí a jsou špinavé, tak nejsou nijak jinak zanedbané. Ten smrad se line celým útulkem a po otevření dveří do karantény je vám na omdlení,“ dodala Gabriela.

Pejsci budou již brzy k adopci, informovat se můžete na Facebooku Psího útulku U Šmudliny Tachov-Vítkov.