Heroin jsem pašovala několikrát! Tereza se podle pákistánských médií přiznala soudci

Terezu ve středu čekalo další jednání o vazbě a opět ji soud o osm dní prodloužil. Vzhledem k tomu, jakým obviněním čelí, se ovšem ani nedalo předpokládat, že by byla propuštěna. Celníci ji totiž začátkem ledna zadrželi na letišti s kufrem plným drog.

Soud, který rozhodne o trestu, se bude podle Terezina právníka konat nejdříve za půl roku. Že vyšetřování případu dál pokračuje, potvrdila i mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Dodala, že soudnímu jednání je vždy přítomen zástupce české diplomacie, který monitoruje, zda jednání probíhá podle mezinárodních standardů.

Terezin milenec Tárik je ve vazbě, tvrdí pákistánská televize

Podle pákistánského serveru Samaa.tv Tereza během středečního soudního jednání prozradila nové informace. Ačkoliv po celou dobu s policií a vyšetřovateli spolupracuje, až nyní se údajně přiznala, že Pákistán v minulosti několikrát navštívila kvůli pašování heroinu. Navíc byl podle jejích slov do celé věci zapojen i někdo z jejích přátel.

Přitom Tereza dříve prohlašovala, že o předmětech ukrytých v zavazadle věděla, netušila však, že jde o heroin. Nyní přiznala, že jí při činu prý pomáhali také někteří Pákistánci.

Ve středu rovněž vyšlo najevo, že policii se již podařilo zadržet Terezina šéfa a údajného milence T. T. Tárika, kterého od minulého týdne hledal Interpol.