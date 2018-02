Hrůza u českých hranic: Alicja (†17) nepřišla z diskotéky, našli ji mrtvou

Alicja z města Rybnik na jihu Polska šla o víkendu oslavovat kamarádčiny osmnáctiny do jednoho z oblíbených klubů ve městě. S mámou se dohodla, že přespí u kamarádky a ráno se vrátí domů.

Když dívka druhý den nepřicházela, její máma se začala bát nejhoršího. Její obavy se naplnily, když jí na dveře zaklepala policie. Studentku našli ležet u garáží v centru města, celé tělo měla odřené, měla potrhané oblečení a podle neoficiálních zpráv z pitvy byla i znásilněná.

Zdrcená máma se teď snaží zjistit, co se stalo. "Prý se zapletla do rvačky před klubem. Oba muže znala a rozdělila je. Jeden z nich ji měl pak doprovodit domů. Co se stalo potom, to netuším," řekla pro polský deník Fakt smutná Renata.