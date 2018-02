Vyvraždění rodiny ve Zlíně: Jedna z obětí měla na hlavě sáček, tvrdí soused

Otřesný nález v jednom ze zlínských domů šokoval celé Česko. Policie zde našla tři mrtvé členy jedné rodiny - matku a její dvě dospělé děti. Policie jejich úmrtí vyšetřuje jako vraždu, co přesně se v domě ale stalo, není jasné. Těla ovšem v domě ležela několik týdnů, možná měsíců.

Na mrtvá těla upozornil v pondělí policii bývalý manžel mrtvé ženy (†60), v domě se nacházel také jejich syn (†37) a dcera (†34), všichni byli mrtví už delší dobu. Původně se údajně pracovalo s verzí otravy oxidem uhelnatým, v úterý ale policisté prozradili, že věc vyšetřují jako vraždu!

Podle sousedů rodina z domu, ve kterém žili přibližně tři roky, nevyšla dlouhé týdny - někteří tvrdí, že je neviděli od listopadu. Jedna ze sousedek médiím prozradila, že zaslechla rozhovor policistů. „Všude na stěnách i podlaze prý byla krev,“ tvrdí žena.

VIDEO: Smrt matky a dvou dětí šetří jako vraždu! Těla v domě ležela týdny, našel je otec

Video Smrt matky a dvou dětí šetří jako vraždu! Těla v domě ležela týdny, našel je otec - Studio Blesk 1080p 720p 360p <p>Další rodinná tragédie! Úmrtí dvou žen a jednoho muže, kteří byli v pondělí objeveni v domě ve Zlíně, vyšetřuje policie jako vraždu. Příčinu smrti objasní nařízená pitva. Sousedé uvedli, že nikoho z trojice neviděli přes dva měsíce.</p> REKLAMA

Svědectví sousedky zavražděné matky a jejích dětí: Všude byla krev!

S šokujícím tvrzením přišel i jiný soused. „Slyšel jsem, že jeden z těch, co zemřeli, měl na hlavě sáček, asi to byly vraždy,“ tvrdil muž ve středních letech Deníku. Co se v domě stalo, odhalí vyšetřování ale i nařízená soudní pitva. Kromě vraždy mohlo jít rovněž o dvojnásobnou vraždu a sebevraždu či dokonce o hromadnou sebevraždu!

Když se podezření ze spáchání vraždy potvrdí, půjde o první letošní případ ve Zlínském kraji. Loni policie v regionu evidovala tři vraždy. V dubnu ubodal osmatřicetiletý muž v restauraci v Bezměrově na Kroměřížsku svou někdejší o osm let mladší přítelkyni. Na konci září zaútočil osmadvacetiletý muž nožem na své dvě nezletilé děti ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Tříletá dívka zemřela, pětiletý chlapec skončil v nemocnici. O prvním listopadovém víkendu jednašedesátiletá žena v rekreační chatě v Senince na Vsetínsku několikrát bodla kuchyňským nožem do hrudníku svého pětapadesátiletého muže, který následkům útoku podlehl.