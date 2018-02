Svědectví sousedky zavražděné matky a jejích dětí: Všude byla krev!

Policii uvědomil o tragédii příbuzný (65), údajně otec dospělých dětí. S rodinou nebydlí, po delší době šel na návštěvu. Do domu se ale nedostal. Těla uviděl údajně přes okno.

Smrt matky a dvou dětí šetří jako vraždu! Těla v domě ležela týdny, našel je otec

Sousedka promluvila

„Že jde o hrozné vraždy, je jasné. Náhodně jsem zaslechla policistku, jak říkala, že na zemi i na stěnách je všude moc krve. Hrozná představa, co se tam odehrálo,“ otřásla se paní Veronika (31). „Žili v domě tři roky. Když jsme šli okolo, nikdy jsme neslyšeli z domu hluk nebo že by tam byly mejdany. Působili normálně. Co dělali, nevím. Starší paní měla tři či čtyři kočky a chodila s nimi na louku za dům, kde jsem ji vídala. Sourozenci moc z domu nevycházeli,“ dodala Veronika. Přestože rodinu dlouho nikdo neviděl, místním to nebylo divné. Mysleli si, že se odstěhovala.

VIDEO: Smrt matky a dvou dětí šetří jako vraždu! Těla v domě ležela týdny, našel je otec

Video Smrt matky a dvou dětí šetří jako vraždu! Těla v domě ležela týdny, našel je otec. - Studio Blesk 1080p 720p 360p <p>Další rodinná tragédie! Úmrtí dvou žen a jednoho muže, kteří byli v pondělí objeveni v domě ve Zlíně, vyšetřuje policie jako vraždu. Příčinu smrti objasní nařízená pitva. Sousedé uvedli, že nikoho z trojice neviděli přes dva měsíce.</p>

Spekulace o sebevraždě

„Policie volala hasiče, protože se nemohli dostat dovnitř. Hasiči přelézali branku a otevírali i dům,“ prozradil jeden ze sousedů. S největší pravděpodobností bylo zamčeno zevnitř. Objevují se různé spekulace. „Mohlo jít o rodinnou sebevraždu nebo jeden z nich zabil dva a pak sebe,“ domýšlela se žena středního věku.

„Chodívala jsem okolo. Neznala jsem je. Jen jejich dvě kočky vždycky dorážely přes plot na mého psa. Ale teď tam nejsou ani ony,“ uvedla seniorka (77). „Tady je nikdo moc neznal,“ konstatovali další. „Neznali jsme je. Ale všimli jsme si, že se tam už dlouho večer nesvítí,“ konstatovala Tereza Císařová z hospůdky Trio market, která je hned naproti domu.