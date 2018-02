Masakr v Horusicích: Vrahům nešlo o peníze, tvrdí přeživší oběť útoku

Soud začal opět řešit loňské přepadení rodinné firmy v Horusicích na Táborsku. Dva obvinění Ukrajinci si mohou odpykat i doživotní trest. Brutální útočníci ukradli z firmy přibližně 300.000 korun. Životem za to zaplatil majitel firmy František Hadrávek a jeho švagr Jaromír.

Podle obhájce jednoho z obžalovaných Petra Novotného však mělo přepadení zištný podtext. „Tím motivem byly peníze,“ uvedl. Surové přepadení podniku, které se stalo na podzim roku 2015, si vyžádalo dva lidské životy.

Táborský soud případ řeší od loňského listopadu a v pondělí před ním vypovídal jeden z bývalých zaměstnanců společnosti, který byl v době přepadení ve firmě. Podle policistů za útokem stojí pět Ukrajinců. Po třech kriminalisté pátrají, před soudem stojí jen dva. Při přepadení podle obžaloby útočníci zranili osm lidí, dva z nich zemřeli v nemocnici.

Peníze nechtěli

Jeden z přepadených z rodinné firmy v Horusicích na Táborsku dnes u soudu řekl, že útočníci nechtěli primárně peníze. „Kdyby si někdo přišel pro peníze, hned by je měl. Oni přitom nejdřív majitele mlátili, přitom on hned říkal, že jim dá peníze. Myslím si, že o peníze vůbec nešlo,“ řekl svědek soudu. Nestál přímo před senátem, prostřednictvím videokonference vypovídal z jiné místnosti v budově, aby se vyhnul kontaktu s obžalovanými. Soudce Petr Černý se jej zeptal, co tedy podle něj bylo motivem k útoku. „To netuším, ale o peníze podle mě nešlo,“ zopakoval muž.

Zemřel majitel firmy

Útočníci podle žalobců napadli zaměstnance firmy a rodinné příslušníky majitele pěstmi a kovovým výfukem. Oba muži, jenž následně v nemocnici zemřeli, měli poraněné hlavy i hrudníky. Ostatní poškození utrpěli mírnější zranění. Útok nepřežil majitel firmy a jeho švagr.

Před táborským soudem stojí Ukrajinci Róbert Simon a Ivan Ivanovskyj, kteří se podle obžaloby na útoku podíleli. Za dvojnásobnou vraždu jim hrozí až doživotní vězení. Oba přiznávají, že v Horusicích byli, ale chtěli prý jen ukrást peníze. Při výpovědi uvedli, že se na útoku na poškozených nepodíleli a viní z něj zbylé tři cizince. Po nich policie stále pátrá.

Policie případ vyšetřovala několik měsíců a vyslechla šest stovek lidí. Loni v březnu oznámila, že obvinila dva cizince z dvojnásobné vraždy. Skupina cizinců žila v okolí Brna a patrně na firmu na Táborsku dostala od někoho tip.