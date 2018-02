Umírala v bolestech a křečích: Muž z Litoměřicka měl trávit zvířata karbofuranem, hrozí mu osm let

Až osm let vězení hrozí muži z malé obce na Litoměřicku, který podle policie jedem karbofuran trávil zvířata ve volné přírodě. Při domovní prohlídce u něj kriminalisté našli desítky gramů této chemické látky, která je v České republice zakázaná a mohla by způsobit smrt skoro čtyř desítek lidí.

Litoměřická policie na případu pracovala přibližně dva roky. Na počátku byl podle kriminalisty Lukáše Dastlíka podnět veřejnosti. Nakonec policie obvinila muže středního věku z přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.

"V rámci domovní prohlídky jsme u něj zajistili jed karbofuran. Jedná se o vysoce toxický jed, který se dříve používal v rostlinoléčbě. Kromě toho, že ho používal v rámci své práce, jak tvrdí, tak ho aplikoval do požerových návnad, do vajíček a do ryb," řekl Dastlík. Policie zabavila 28,5 gramu karbofuranu. Jed byl v potravinových sklenicích. "Toto množství jedu by bylo schopno vyvolat poškození zdraví u 407 osob, případně zapříčinit smrt 37 dospělých osob," doplnili kriminalisté.

Po jedovaté návnadě uhynula například kuna lesní, straka obecná nebo volavka popelavá. Zvířata podle policie před smrtí velmi trpěla. Po požití jedu zvíře umírá v bolestech a křečích. "V současné době je to zakázaný jed v rámci Evropské unie," doplnil Dastlík. V současné době je podle kriminalistů podána obžaloba a případ bude řešit litoměřický soud. Údajný pachatel čelí obžalobě i z nedovoleného ozbrojování, protože u něj kriminalisté našli i neoprávněně drženou zbraň.

Podle Dastlíka jde o první případ, kdy se povedlo prokázat trávení zvířat tímto nebezpečným jedem. Policie je vyšetřovala v minulosti opakovaně. Pachatele otrav psů a ptactva ale nezjistila.