Brutální smrt Renaty (†44): Zavražděnou ji našli v posteli

Nehybné tělo nebohé ženy našel v bytě na Kladnianské ulici v Bratislavě její přítel. Okamžitě zalarmoval policii a záchranku. Bylo však pozdě. Svědkové pro TV JOJ uvedli, že Renata ležela na posteli, měla podlitiny a krvavou tvář. Pitva pak prokázala, že žena byla zavražděna.

Renata měla žít v jednopokojovém bytě sama a podle informací webu Pluska.sk pracovala v nočním podniku. Sousedé tvrdí, že s tím chtěla skončit. Obyvatelé bytovky ji naposledy viděli v pátek, když nakupovala potraviny. Případ nyní usilovně vyšetřuje policie. Míšu (†28) pochovali v bílé rakvi jako nevěstu: Blondýnka si stoupla před vlak

„V této souvislosti je vedené trestní stíhání ve věci obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedl bratislavský policejní mluvčí Michal Szeiff. kriminalisté měli zjišťovat, zda někdo neviděl vysokého muže. Případně, zda se do bytu Renaty někdo nesnažil dostat v noci z pátku na sobotu.

Odborníci se shodují, že ženy, které si vydělávají podobnými službami, velmi riskují. „Když někoho pustíte do vlastního bytu, musíte si uvědomovat riziko. Možná se takové ženy dají uchlácholit tím, že jsou ve svém domácím prostředí. Je to velká absurdita, protože právě to může být nejrizikovější,“ uvedla socioložka Silvia Porubänová. Lucia (†35) vyskočila z okna a manžel Boris se ji nepokusil zachránit, tvrdí policejní zdroj

