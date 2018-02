Ingrid (†40) potkala na seznamce svého vraha: Maminku tří dcer rozřezal ve vaně

Ingrid (†40) z amerického Seattlu pracovala jako zdravotní sestra a starala se o tři malé dcerky (10, 8 a 6), takže na hledání nového partnera neměla moc času. Přátelé ji proto dva roky po rozvodu přemluvili, aby zkusila internetovou seznamku. Citlivá, zábavná a láskyplná žena si podle nich zasloužila konečně najít štěstí. Jenže muž, kterého přes internet poznala, měl k perfektnímu partnerovi hodně daleko. Našla si ho na seznamce, on ji na Štědrý den ubil a pohodil u D1: Vraha policie chytila ani ne za týden

Svodná maminka se v roce 2016 přes internet seznámila s Johnem Charltonem. Muž neměl stálé zaměstnání ani střechu nad hlavou a přespával v útulcích pro bezdomovce a u bývalé přítelkyně. Navíc to byl alkoholik a měl velmi dlouhý trestní rejstřík, zahrnující i útok na vlastní rodiče. Jestli o tom Ingrid věděla, není jisté. Možná měla pro jeho složitou situaci pochopení, ale možná taky vůbec nevěděla, jak nebezpečný je.

V dubnu 2016 po měsíční známosti spolu vyrazili na baseballový zápas, zatímco její tři dcerky hlídal bývalý manžel. Když je táta šel druhý den vrátit, Ingrid doma nebyla. Spolu s matkou ženy proto vešli do domu, ale po Ingrid nebylo ani stopy. Matka proto kontaktovala jejího nového přítele, který tvrdil, že ji po zápase doprovodil domů, ale přes noc nezůstal. Policistům se to ale moc nezdálo.

V domě matky našli 40centimetrovou pilku a v odtoku vany byla krev a lidské tkáně. Během následujících dní začali lidé po Seattlu nalézat na různých místech plastové pytle s kusy lidských těl. Ukázalo se, že jde právě o pohřešovanou Ingrid, kterou zabil její nový partner. Hrůza v Rusku: Manželé zavraždili a snědli přes 30 lidí! Oběti lovili na seznamkách

John Charlton se loni v říjnu u soudu k vraždě přiznal, motiv odporného činu ale neobjasnil. Vrah tvrdí, že se osudného včera opil a na nic si nepamatuje. Soudkyně ho na základě toho poslala letos v lednu na 27 let do vězení. Při vynesení rozsudku si postěžovala, že to je podle zákonů státu Washington nejtvrdší možný trest, ale kdyby mohla, tak by ho s radostí poslala do kriminálu na delší dobu. "To, co jste udělal, bylo neskutečně brutální a kruté," pronesla přitom na adresu vraha.