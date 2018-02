Manžele na Písecku ubodal pár ze Slovenska: Vydat by je mohli během několika dní!

Dvojice ze Slovenska, která je podezřelá z lednové dvojnásobné vraždy manželů na Písecku, by měla být předána ČR do deseti dnů od kladného rozhodnutí rumunských orgánů. Odmítnout vydání na základě evropského zatýkacího rozkazu úřady mohou jen z několika málo důvodů, například kdyby byla dvojice za stejný čin stíhána v jiném státě. Vyplývá to z vyjádření ministerstva spravedlnosti. O tom, že byli podezřelí zadrženi v Rumunsku, informovala jihočeská policie.